Het begon met het ontwerpen van de eigen woning, op één van de tientallen kavels die in Loenen aan de Vecht op de markt kwamen. Anderen waren onder de indruk van het ontwerp, en vroegen hem ook hún toekomstige woning te tekenen - wat vervolgens weer tot nieuwe opdrachten leidde. In antwoord op de groeiende vraag startte Jules Zwijsen in 2005 zijn eigen architectenbureau. Zijn klanten zijn vrijwel allemaal particuliere opdrachtgevers. “Het is een feestje om samen een huis te bouwen.”