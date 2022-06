Wij zijn een designstudio gespecialiseerd in het ontwerpen van geraffineerde architectuur met een warm, minimalistisch karakter. Stilst is opgericht in 2015 als meubelmerk door architect Reinier de Jong. We hebben in de loop van de tijd een internationale schare aan klanten opgebouwd. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een full-service bureau op het gebied van interieurontwerp. Wij hebben de expertise om een volledige verbouwing te ontwerpen en begeleiden. Samen met partnerarchitecten kunnen wij ook de realisatie van uw nieuwbouwwoning met interieur volledig verzorgen.