Atelier Dutch is een bureau voor Architectuur, Stedenbouw en Landschap. Wij houden ons bezig met alle aspecten van het vakgebied, van retail tot leisure en van woningbouw tot utiliteitsbouw. Door de integratie van de verschillende disciplines benaderen wij iedere opgave ook integraal en ontwerpen wij door de schaalniveaus heen. Klein en groot, stoel en stad, alles hangt met elkaar samen. Op onze manier van werken is geen specifieke stijl te plakken. Per opgave en per locatie onderzoeken wij wat ter plaatse het meest toepasselijk is, waarbij de genius loci, de wensen van de gebruiker en functionele eisen het karakter van het gebouw bepalen. Omdat wij ontwerpen vanuit een 3 dimensionale benadering, en ook met behulp van 3D software kunnen alle stakeholders het gehele ontwerpproces goed volgen en kunnen vanaf het begin meedenken over het gewenste eindbeeld.