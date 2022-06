Buro van Asseldonk wil zijn opdrachtgevers mooie, creatieve ideeën en oplossingen aandragen. We gaan daarbij voor gebruiksvriendelijk, duurzaam, eigentijds, helder en eenvoudig.

Wij zijn sterk in het woekeren met de beschikbare middelen, halen wat dat betreft graag het onderste uit de kan. Overschrijding van het vastgestelde budget komt in de regel bij ons niet voor. Een van onze specialiteiten is het opknappen en meestal herbestemmen van oudere gebouwen, vaak rijks- of gemeentelijke monumenten. We hebben daarvan meerdere mooie projecten in ons portfolio. Buro van Asseldonk wordt geregeld gevraagd om naast het gebruikelijke architectenwerk ook het bouwmanagement op zich te nemen. Als een project dat nodig heeft kunnen wij razendsnel schakelen zonder daarbij het overzicht te verliezen en houden we de touwtjes strak in handen.