Ik ben een productontwerper en interieur architect. Ontwerpen is voor

mij beginnen met een idee, zonder te weten waar je uitkomt en nog geen concreet beeld hebt van het eindresultaat. Verrast worden door wat je aanvankelijk voor ogen had, dat is de kick en maakt het spannend.

Ik ben gefascineerd door moderne kunst en architectuur vooral uit de periode halverwege de jaren vijftig tot het begin van de jaren tachtig. In mijn beleving is in die periode alles tot de essentie teruggebracht in vorm en functie, bijna onbehaaglijk. Aan de ene kant het ongebreidelde optimisme, verlangen naar onafhankelijkheid en vrijheid, los van de burgelijke moraal en aan de andere kant de dystopische toekomst. Films uit deze periode geven een prachtig tijdsbeeld waar ik veel inspiratie uithaal.

Uitdagen zonder te behagen, dat is waar ik naar streef bij het ontwerpen. Goed design is naar mijn mening ogenschijnlijk gewoon maar trekt telkens ongemerkt de aandacht. Voor een gebouw geldt hetzelfde dat daarnaast functioneert als maatpak, toegespitst op de wensen van de gebruiker. In het interieur heeft alles een functie, praktisch dan wel emotioneel.