Studiopops is een in architectuurstudio gevestigd in 'de School' te Amsterdam. Hier wordt gewerkt aan diverse projecten van yoga studio, monumentale verbouwing tot duurzaam woonhuis.

De focus ligt op projecten waar ruimte is voor een ‘personal touch’. Samen met de opdrachtgever tot een duurzaam en synergetisch ontwerp te komen is het doel. Duurzaamheid gaat niet alleen over energieprestaties en de toepassing of levensduur van materialen. Het gaat ook over een gebouw dat beantwoordt aan een behoefte, waar ruimte is voor groei, maar het gaat vooral over schoonheid. ..

De gebouwen die het langste mee gaan, zijn de gebouwen die het waard zijn om gekoesterd en onderhouden te worden.