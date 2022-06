stek is een architectenbureau op het gebied van architectuur en interieurarchitectuur.

stek is actief binnen de woningbouw en utilitaire bouw en werkt aan zowel nieuwbouw- als verbouw-en herbestemmingsprojecten. De expertises van stek liggen bij de particuliere nieuw- en verbouw, complexe herbestemmingsprojecten en ontwikkeling van bijzondere woonconcepten. stek is op zijn best als het vanaf de eerste schets tot de laatste schroef bij een project betrokken is.

stek is gevestigd in het Deprez gebouw in het hart van de Tilburgse Spoorzone

adres | Deprez gebouw | Lange Nieuwstraat 174 | 5041 DJ Tilburg