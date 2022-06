8A Architecten is een jong en ambitieus architectenbureau opgericht in 2008 door architect Robert Uijttewaal. Wij zijn gevestigd in de Creative Factory, Maassilo Rotterdam. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen van gebouwen waarvan het interieur een integraal onderdeel uitmaakt. Hierbij streven wij naar een expressieve uitstraling die het gebruik en de identiteit van het gebouw ten goede komt. Onze gebouwen staan daarom in dienst van de gebruiker en hebben een duidelijk menselijke schaal. Daarnaast hebben zij een duurzaam karakter en een sterke relatie met de omgeving. Onze ontwerpen kenmerken zich door een helder geometrische vormentaal.