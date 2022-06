Sinds 1984 is Xylos de perfecte plek voor uw opdracht. Opgericht door directeur Herman Pols, wordt Xylos gekenmerkt door creativiteit, vakmanschap en innovatie. De kracht van ons bedrijf zit hem is het feit dat wij al zeer vroeg in het ontwerpproces betrokken zijn en op deze manier kunnen meedenken over detail en materialisatie om zo tot het mooiste eindresultaat te komen. Wij zijn er zowel voor de particulier die een speciale wens op meubel of interieur gebied heeft, als wel voor de architect, ontwerper en tentoonstellingsbouwer die net dat beetje extra uit zijn ontwerp wil halen.