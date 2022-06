Ik hout van jou – Bowisse

Bowisse werkt graag voor levensgenieters met smaak. Voor mensen die van eerlijk hout en bouwmaterialen houden en die een stuk vakwerk kunnen waarderen. Wij doen alles met grote passie en liefde voor het vak en dat zie je. Dit is al sinds de oprichting in 2003 ons uitgangspunt. Wij willen graag dat jij, net als wij, van het leven geniet. Dat je een fijn huis hebt. Bijvoorbeeld met een mooie eiken constructie. En dat je heerlijk kunt koken in je stoere buitenkeuken of gezellig gaat tafelen met je familie in je braaikamer. Wij houden van een lekker biertje en met een stel vrienden eindeloos ouwehoeren in onze men cave. Al vele jaren zorgen wij ervoor dat jij dat ook kan.

Ambacht 2.0 Bowisse is gespecialiseerd in het ontwerpen, inrichten en realiseren van mooie sfeervolle gebinten bijgebouwen van massief hout. Uniek aan de houten bouwwerken van Bowisse zijn de authentieke houtverbindingen; zoals bijvoorbeeld: pen en gat-, zwaluwstaart- en haaklasverbindingen. Doordat Bowisse beschikt over moderne machines zijn deze oude ambachten nog steeds te realiseren. Door de jaren heen hebben we veel mooie authentieke gebinten, bijgebouwen, schuren en buitenkeukens gemaakt en ingericht. Uit deze schat aan ervaring putten wij ook bij de realisatie van al jouw wensen. Maak gerust eens een afspraak om uw wensen en mogelijkheden te bespreken. Laat je inspireren voor het echte buitenleven! Bijvoorbeeld in onze bijzondere showroom De Loods. Ons kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 18:00 uur en ONZE SHOWROOM IS OP AFSPRAAK GEOPEND. Bowisse betekent ‘nou en of’ oftewel ‘vast en zeker’ in het Achterhoeks.