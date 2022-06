Grafisch ontwerper Marijke Lucas en product ontwerper Sander Lucas vormen een nieuw ontwerp duo – sinds 2013 - dat zich laat inspireren door voorwerpen uit het dagelijks leven. Door aanpassingen te doen, dingen toe te voegen en/of te combineren creëren ze nieuwe producten, met een bijzonder oog voor detail. L&L: ‘Wij zijn verzamelaars. Gekke dingen die we in tweedehands winkels en in bouwmarkten vinden inspireren ons. We zijn altijd op zoek naar materialen en voorwerpen die op het eerste gezicht niet met elkaar matchen of iets voorstellen. We houden ervan om iets nieuws, iets ongewoons te creëren. Gebruikte materialen en gevonden voorwerpen vormen daarom vaak het startpunt van het ontwerpproces. Het verhaal dat de voorwerpen met zich meedragen inspireert ons tot het maken van nieuwe objecten met een geheel eigen karakter.'