M+R interior architecture is een internationaal opererend ontwerpbureau, in 2000 opgericht door Hans Maréchal. Ons bureau richt zich voornamelijk op het verbouwen en inrichten van projecten binnen de utiliteit, leisure- en retailsector. De door ons gerealiseerde projecten hebben vaak een sterk publieke functie; voorbeelden zijn luchthavens, stadions, bibliotheken, restaurants, hotels, theaters, medische centra, bankgebouwen, kantoorgebouwen (kantoorconcepten) en overheidsgebouwen. Wij hebben een ruime ervaring opgedaan met het herbestemmen van bestaande gebouwen, waaronder ook monumentale panden (veelal Rijksmonumenten). Hierbij worden zorgvuldig de grenzen van de mogelijkheden opgezocht, steeds met respect voor de architectonische en/of historische kwaliteiten van het gebouw. Aan de hand van het programma van eisen geven we vorm en inhoud aan de ontwerp opdracht. Hierbij worden creativiteit, functionaliteit, duurzaamheid en ergonomie op een doordachte wijze vertaald naar een uniek eindproduct met een eigen identiteit. Vaak is het uitgangspunt een conceptuele benadering van de ontwerp-opgave, waarbij een totaalplan met oog voor detail wordt ontwikkeld.

We hechten veel waarde aan een optimale integratie van technische mogelijkheden, vooral op het gebied van lichtarchitectuur, omdat juist licht een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van de leefomgeving. We beschikken over een uitgebreide ervaring op het gebied van het inrichten van kantoren, scholen en openbare representatieve ruimten, waarbij onder andere ergonomie (ARBO), veiligheid, klantvriendelijkheid en routing belangrijke aspecten zijn.

Ook hebben we voor verschillende opdrachtgevers kantoorconcepten ontwikkeld en vorm gegeven. Deze concepten zijn gebaseerd op de behoeftes en wensen van de organisaties en in het bijzonder gericht op innovatie, flexibiliteit, functionaliteit en duurzaamheid. Voor herbestemming van gebouwen werken we veelal zelfstandig en begeleiden we de bouwkundige, constructieve, elektrotechnische en werktuigbouwkundige aspecten van concept tot en met uitvoering; indien nodig wordt kennis ingehuurd. Afhankelijk van de complexiteit en grootte van een project werken we ook samen met diverse partners, zoals bouwkundig architecten, tuin- en landschapsarchitecten projectmanagers en organisatieadviseurs ●