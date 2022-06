Wij zijn ruimtemakers. Architecten en interieurarchitecten met een flexibele instelling en een open mind. We ontwerpen ruimten – en vooral ruimte – om in te wonen, te werken, te zijn. In de breedste zin op elke schaal. Dat kan alles zijn: huis, kantoor, werkplaats, zorg, meubel, interieur, winkel, café, tuin, brug, tentoonstelling, object. In bestaande en nieuwe situaties, met oog voor de context in directe, maar ook in ruime zin met betrekking tot duurzaamheid, milieu, energie en materiaalgebruik.