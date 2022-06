VMX Architects is een internationaal georiënteerd architectenbureau, gevestigd in Amsterdam. Meest kenmerkend voor het bureau is de combinatie van innovatieve ontwerpen en professionele dienstverlening. VMX realiseert zich dat ze altijd in opdracht werkt en beschouwt Architectuur daarom als een toegepaste kunst. Innovatie is een onlosmakelijk onderdeel daarvan. Sinds haar oprichting in 1995 wordt het bureau geleid door Don Murphy (Cork 1965), creatief directeur en Leon Teunissen (Heerlen 1965), zakelijk directeur. Murphy is opgeleid aan de Southbank University in Londen en aan het Berlage Instituut in Amsterdam. Teunissen studeerde Architectuur en Bouwmanagement aan de TU Delft. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de vernieuwende ontwerpen die zij maken ook in alle opzichten haalbaar zijn. In het bureau is een team aanwezig dat het hele ontwerpproces van initiatief tot en met oplevering kan begeleiden.