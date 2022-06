LEFF amsterdam is in 2011 opgericht door de broers Arno en Dennis Ruijzenaars en designer Erwin Termaat. Het Nederlandse merk koos de naam LEFF amsterdam omdat het woord ‘lef’ staat voor het doen van dingen die anderen niet durven, tegendraads zijn en de grenzen opzoeken. Wie gaat er anno 2011 nog klokken maken terwijl de tijd overal te zien is? Dat is LEFF amsterdam. Niemand heeft echt meer een klok nodig; dit maakt de uitdaging om iets te creëren wat toch iedereen heel graag wilt hebben des te groter. Om hun doel te bereiken werkt het Nederlandse merk samen met gerenommeerde designers van over de hele wereld, zoals Piet Hein Eek, Sebastian Herkner en Robert Bronwasser.

‘Nobody really needs a clock.’