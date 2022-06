Het accent van architecten plus ligt op een eigen architectuur. Wij vinden het belangrijk dat de opdrachtgever invloed heeft op het ontwerp. Samen met de architect is het zo de bedoeling om tot een ontwerp te komen dat zo veel mogelijk bij uw wensen aansluit. Wij geven echter wel advies om tot een perfecte uitstraling te komen. Detaillering en materialisering hierbij ontzettend belangrijk.

Door architecten plus wordt een afstemming gezocht tussen praktisch modernistische architectuur en nuchtere traditionele bouw. Dit heeft te maken met de achtergronden en opvattingen van de medewerkers. Ook door de wens van de opdrachtgevers zien we vaak dat er een middenweg wordt gezocht.

Uitgangspunt bij alle aspecten is dat de kwaliteit van het bouwwerk ten alle tijde gewaarborgt blijft.