123DV ontwerpt en realiseert moderne villa’s. Ons doel is het creëren van een thuisgevoel in een moderne villa. Wij vertalen uw verhaal, volledig afgestemd op uw wensen en behoeften, in de juiste moderne vorm, met aandacht voor detaillering. De vorm volgt uw identiteit.

Persoonlijk contact vinden wij heel belangrijk. We luisteren allereerst naar uw verhaal, onbevangen en open. We verrassen u vervolgens graag met onverwachte, spannende ontwerpen. Eenvoudig maar doeltreffend. Soms is complexe techniek wel onderdeel van een ontwerp, want dat zien we gewoon als extra uitdaging. Zolang het maar bijdraagt aan een woning die in beleving en comfort boven alle verwachtingen uitstijgt.

123DV Moderne Villa’s richt zich op zowel architectuur, als interieur. Van productontwerp tot realisatie. Onze vakdisciplines zijn: architectuur en interieurarchitectuur - van keukens tot meubilair.

Een moderne villa houdt volgens ons niet op bij de buitenkant. Het gaat juist om de verbinding tussen de binnenwereld en de buitenwereld. Daarom ontwerpen we het interieur vaak mee.

Hoe voelt het? Een maatpak, maximaal afgestemd op de bewoner. Naast het interieur ontwerpen we ook verlichting, geluid en beveiliging mee. Duurzaamheid is voor ons geen modegrill maar een vanzelfsprekendheid.