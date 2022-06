Colofon

Percy van de Werve heeft haar van nature creatieve geest verder ontwikkeld aan de Kunstacademie Artibus in Utrecht waar zijn de opleiding voor Interieurarchitect volgde met een cum laude afstudeerresultaat.

Na haar studie heeft ze een aantal jaren bij Ahrend in de projectmarkt gewerkt met inrichtingen van kantoren, de zorg en scholen.

In 1993 heeft ze zich als zelfstandig Interieurarchitect juist op de particuliere markt gericht. Dat resulteerde in een samenwerking en leidde tot de oprichting van Studio Designa (het latere Kabaz) waarvan zij tot 2013 partner was. Vele mooie particuliere maar ook zakelijke projecten, bijvoorbeeld een opleidingscentrum voor het NCOI, komen in die periode uit haar tekenpen

In 2013 richt ze Studio Inside Out op met als motto: Voor iedereen de levensruimte te creëren waarnaar hij/zij verlangt. Er is volgens haar namelijk niets mooier dan de droomwensen van (potentiële) opdrachtgevers/gebruikers te realiseren. De persoonlijke betrokkenheid in een particuliere opdracht vindt ze hierbij een pré ten opzichte van de zakelijke markt. Er hebben dan ook weer mooie projecten het licht gezien in binnen en buitenland. Licht wat overigens een heel belangrijk aspect van het ontwerp is. Naar mijn mening is licht, zowel kunst- als daglicht cruciaal voor het ontwerp en de beleving ervan.

Percy is ingeschreven in het architectenregister onder nr: 4.931019.003