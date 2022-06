De naam van onze website www.parasols.nl zegt eigenlijk al genoeg. We zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling, verkoop en installatie van alle soorten parasols. Solero staat voor parasols in het midden- en hogere segment. Het programma omvat dan ook een groot aanbod in typen en uitvoeringen, zowel voor de particuliere gebruiker als professionele toepassingen in de horeca.

Het spreekt vanzelf dat kwaliteit voorop staat bij Solero. Wij zien dit als een voorwaarde om ons op dit niveau te kunnen onderscheiden. Bovendien zijn duurzame ontwikkelingen en milieubewustheid een vast onderdeel van onze bedrijfsfilosofie. Dat komt tot uiting in de materiaalkeuze, de corrosiebestendigheid en natuurlijk de kleurvastheid van de gebruikte doeken. Ook het bedieningsgemak is een belangrijke factor: daar wordt steeds meer op gelet. Een parasol kan nog zo groot en mooi zijn, wanneer je die niet snel en makkelijk kunt openzetten, is dat een reden om ervan af te zien.