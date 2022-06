Onze passie is het creëren en ontwikkelen van design interieurproducten met grensverleggend materiaalgebruik en verrassende functies. Zo voorzien we onze consumenten van producten die ze nooit moe raken.

In de business-to-business markt bieden we onze klanten intelligent product ontwikkeling en design. Het is onze trots om onze klant te vergezellen door alle stadia van het ontwerpproces van research, trend watching, initiële ideeën tot de aflevering van het eerste prototype, gereed om te gaan produceren.