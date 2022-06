Ik ben Linda Zadelaar, interieurarchitect. Ik help u, als eigenaar van een penthouse, loft of appartement met het realiseren van uw droomhuis. Het doorlopen van een first class ontwerptraject, zorgt voor een verbouwing waar u geen omkijken naar heeft en waarin al uw wensen worden meegenomen.

Dit traject zorgt voor u, als opdrachtgever, voor rust en zekerheid. Wel zo prettig als u een energieke en uitdagende levensstijl heeft. Tijdens het traject zoom ik, als ontwerper, in op comfort, identiteit en budget. U kunt het proces volledig uit handen geven of uw eigen designkeuzes maken. Deze manier van werken levert een prachtig en heel persoonlijk, uitgekiend interieurontwerp op. Een interieur dat zorgt voor een luxueuze woonbeleving.

Wanneer u de deur van uw droomhuis opent, komt u thuis in een huis dat gegoten zit als een maatpak. Een huis waarin rekening is gehouden met al uw wensen, een waar thuis. Waar u leeft, geniet van alle aspecten die uw appartement te bieden heeft, helemaal tot rust komt en kunt opladen.

Belt of mailt mij voor een vrijblijvend gesprek. Mijn contact gegevens zijn zichtbaar in mijn profiel.

As a Dutch interior designer (interior architect) with an inspired, creative and expressive style with a track record of managing and leading imaginative projects, my hart and soul lies in delivering your loft on time and on budget with excellent quality. The design process to create your lofty home is my instrument to explore your love for living with a view. You are my inspiration. A luxurious journey to reveil what it takes to express your personality and life style, resulting in your dream home interior. Give me a buzz if you would like to realize your house, castle above the clouds, reflecting your excellent "Sky Line Living", the best investment thinkable for a soulfull home and an energetic life style.