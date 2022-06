Vonder is primair een ambachtelijke meubelmakerij met liefde voor het vak, opgericht in 1978, daarvoor maker van massief eiken deuren en architraven op maat.

We hebben een uitgebreide technische en bouwkundige kennis en oog voor een perfecte afwerking. Borstelen, kleuren, lakken of politoeren, met leer bekleden, of linnen bespannen, alles wat Vonder maakt is handmade en talior-made. Een kast, een keuken of de inrichting van een loft of villa, ze zijn het resultaat van communiceren en creëren. Van het grote geheel en het kleine detail. En van puur, ambachtelijk vakmanschap.

Vonder is zowel meedenker, adviseur als vormgever. Wij zijn veelal partner in projecten van gerenommeerde interieur-architecten.