Stel je voor, een gebouw met een positieve invloed op de natuur en op ons welzijn. Gebouwd met prachtige natuurlijke materialen en dat bijdraagt aan een gezonde en bloeiende toekomst.

Kumiki bouwt Living Buildings . In deze levende gebouwen ben je verbonden met het daglicht, de lucht en de natuur. Ze wekken meer energie op dan ze verbruiken. En ze vangen, gebruiken en zuiveren al het regenwater. Het zijn esthetisch mooie gebouwen en bovenal hebben ze een positieve impact op de mens, de natuur en de biodiversiteit.

Als architecten vervullen we de rol van rentmeester en zijn we co-creator van een toekomst waarin de mens in balans leeft met de natuur en beiden floreren.