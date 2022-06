Nova-Architecten is voornamelijk actief in de particuliere en in de groepswoningbouw, dit voor zowel nieuwbouw als verbouwingen, uitbreidingen en renovatieprojecten.

We trachten hierbij altijd om de wooneisen van de opdrachtgevers om te zetten in een esthetisch aaneensluitend geheel binnen het stedenbouwkundige kader en dit binnen de budgettaire mogelijkheden van de bouwheer. Tevens zijn we actief in projecten van openbare orde als scholenbouw, sociale huisvesting, studentenhuisvesting e.a.