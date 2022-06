Architectuur en Design voor projecten van elk type en iedere schaal; Nieuwbouw, verbouw en uitbreiding van woningen, appartementen en kantoren, Verduurzaming en Herbestemming van bestaande gebouwen en complexen, Opwaardering en Behoud van Monumentale panden, Vormgeving van meubels en interieurobjecten, en iedere andere uitdaging die gebaat is bij Goed Ontwerp en Conceptuele Creativiteit.

Goed ontwerp biedt enorme meerwaarde zonder dat dit veel geld hoeft te kosten. Sterker nog, door goed te ontwerpen kunnen hoge investeringen vaak vermeden worden. Door tijdens het gehele proces een scherpe focus te houden op de essentie van de opgave en niet af te wijken van de vele belangen van de klant, wordt de kwaliteit van het ontwerp gewaarborgd en geldt dit tevens als garantiestelling voor de ontwikkeling van een goed gebouw, advies, concept of product. Schneijderberg Architectuur & Design is een flexibel architectenbureau waarmee laagdrempelig kan worden gecommuniceerd en zich graag schikt naar de wensen van de klant met inbreng van expertise, visie en creativiteit. Ondanks de ruim 10 jaar ervaring zijn we een jong bureau met een esprit en ethos van deze tijd; Voor ons is geen vraag te klein en geen uitdaging te groot.