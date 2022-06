Ons motto:

AVENIRarchitecten werkt aan uw TOEKOMST

Met MAAT-werk en in SAMEN-spel van DROOM naar WERKELIJKHEID

We volgen het volledig bouwproces en we passen ons aan aan UW WENSEN :

haalbaarheid, voorstudie, definiëring van programma van eisen, eerste kostenraming

schetsontwerp, voorontwerp, grondplannen, gevelzichten 3D

bouwaanvraag, kostenraming

uitvoeringsfase : uitvoeringsdetails – meetstaat – lastenboek - stabiliteitsstudie ... en uitgebreide werfopvolging

finalisatie, nacalculatie

Hoe pakken we dit aan ?

ons eerste klantencontact is vrijblijvend

U bezorgt ons :

een programma van eisen en/of een beschrijving van uw wensen

– bvb. welke ruimtes zijn nodig ? grootte ? stijl ? … hoe ziet u dit zelf ?

Indien mogelijk : inplantingsplan, oriëntatie, wettelijke voorschriften en beperkingen

Wij overleggen met u : een eerste raming, een overzicht + kostenraming van wat wij in samenspraak voor u kunnen bieden, nl.

de volledige architectuuropdracht – hierin is standaard inbegrepen :

schets- en voorontwerpen (met prijsraming en 3D-visualisatie)

- bouwaanvraag

- uitgebreide beschrijvende meetstaten ruwbouw winddicht (ruwbouw, dakwerken, buitenschrijnwerk) – dit is lastenboek en meetstaat in 1 uitgebreid document, wat heel correcte prijsvergelijking mogelijk maakt

- aanbesteding en toewijzing aannemers

- werfcontrole van begin tot eind – in concrete afspraak met klant

- opvolging tot inhuizing

in samenspraak bieden we voor uw project ook aan :

vooronderzoek, haalbaarheidsstudie, verkavelingswijziging, ...

- omgevingsaanleg

- interieuropdracht

- stabiliteitsberekening (van fundering tot dak)

- energieprestatieberekening

- alle technieken (elektriciteit, hvac, sanitair, liften, nieuwe energiebronnen,…)

- veiligheidscoördinatie

Als partner in MAAT-werk en SAMEN-spel spelen we coördinerende rol tussen alle bouwpartners.

Om u in elk aspect van het bouwproces de beste dienst te kunnen leveren, beslissen we in functie van de grootte van het project wat we zelf doen en wat we uitbesteden. In elke fase blijven wij voor u de coördinator en aanspreekpersoon.

Om het project voor u volledig transparant te houden bieden wij standaard 4 vaste prijzen:

Architectuuropdracht met gedetailleerde beschrijving wat wel, wat niet

EPB (energieprestatieregelgeving)

Stabiliteitsstudie

Veiligheidscoördinatie

Op uw vraag en in nauw overleg spreken wij vaste prijzen af voor alle taken in het bouwproces.

In overleg kunnen we ook taken in regie afspreken (per uur) of kunnen we deeltaken uitvoeren.