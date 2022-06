IHC Architects is een ervaren en ambitieus full-service architecten en ingenieursbureau met vestigingen in Nederland (Nijmegen) en Curaçao. De opdrachten variëren van stedenbouwkundige plannen, utiliteitsgebouwen, hotels/resorts, woningbouw tot volledige interieuropdrachten.

Het bureau werkt vanuit de centrale overtuiging dat een goed ontwerp ruimte creëert waar de gebruiker zich welkom en thuis voelt, wordt gerespecteerd en uitgedaagd. In onze architectuur wordt gestreefd naar gebouwen met een eigen karakter en een heldere ruimtelijke indeling.