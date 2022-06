Visie

VAN SCHIE architecten maakt moderne architectuur met respect voor bestaande schoonheid. Vanuit het vertrouwen van onze klant leiden wij het proces van ontwerp tot realisatie. Een open houding, waarbij wij de opdrachtgever adviseren in de keuze tussen verschillende opties, vinden wij belangrijk. Samen met ons zorgvuldig opgebouwde netwerk van partners hebben we kennis van de laatste ontwikkelingen op het vlak van techniek en materialen. Ons streven is het project in dialoog te ontwikkelen en alle zorg voor planning, budget en afwerking nemen we uit handen.

Kwaliteit

Het doel van elke opdracht is bouwen aan kwaliteit. Dit ontstaat door een zorgvuldig ontwerp, met als basis creativiteit. Elk project is anders en vraagt om creatieve oplossingen die leiden tot een bijzonder resultaat. In het ontwerp staan de wensen van de opdrachtgever centraal waarbij we de functionele voorwaarden vertalen naar heldere vormen en verhoudingen. Kwaliteit in het ontwerp ontstaat doordat we uitgaan van een nauwkeurige afstemming van materialen, lichtinval en duurzame details.

Samen

De mensen zijn de belangrijkste factor in het proces. We betrekken de opdrachtgever door deze goed te informeren over de ontwikkelingen. Tekeningen en sfeerimpressies gebruiken wij als middel om de opdrachtgever een goed beeld te geven van het eindresultaat. Gedurende het gehele traject zijn wij flexibel en geven ruimte aan veranderende wensen. Wij geven een zorgvuldig advies over de mogelijkheden zodat er een realistische afweging gemaakt kan worden tussen budget en ontwerp.

Regie

We vragen het vertrouwen van de opdrachtgever om pro-actief te werken, zowel tijdens het ontwerpproces als bij de uitvoering van de bouw. Wij zijn het aanspreekpunt van de diverse betrokken partijen en zorgen voor een goede communicatie. Vanuit een heldere planning en inzicht in de verschillende fasen nemen we de regie over de bouwbegeleiding en kostenbeheersing. Studio van Schie heeft een uitgebreid netwerk van adviseurs en bouwers. Ervaring in de samenwerking en een uitwisseling van kennis van materialen en technieken, draagt bij tot de gedegen uitwerking van het project. Zo bieden wij een betrouwbaar team voor het gehele bouwproces.