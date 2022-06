Tristan Frencken (1977) is een zelfproducerende ontwerper en studeerde in 2004 Cum laude af aan de Design Academy Eindhoven. Al tijdens zijn studie startte hij zijn ontwerpbureau. Vorig jaar creëerde hij een nieuwe ontwerpstudio aan de Handelskade in ’s-Hertogenbosch die voor iedere designliefhebber toegankelijk is. Een inspirerende locatie aan het water waar hij met zijn team werkt aan nieuwe ontwerpen.