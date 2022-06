Woningbouw voor particulieren hebben een extra dimensie. Direct contact met de gebruiker maakt het mogelijk om een gebouw te ontwerpen waarin de gebruiker zich herkent en thuis voelt.

Erwin Spijker en Wim Lindenbergh vormen samen Studio Y architecten en adviseurs.Ons bureau bestaat sinds 1997. Vanaf de oprichting hebben wij gewerkt aan de meest uiteenlopende projecten. Hierbij werken wij graag in teamverband.Vrijwel alle projecten krijgen in nauw overleg met de opdrachtgever vorm.

In onze architectuur streven wij naar het zichtbaar maken van de relatie tussen ontwerp en omgeving. Alle ontwerpmiddelen en materiaalkeuzen zijn wat ons betreft hierbij inzetbaar.

Bij onze werkzaamheden maken wij gebruik van ons netwerk met faciliterende bedrijven zoals constructie-, calculatie-, bestekken- en tekenbureaus. Deze bedrijven worden in overleg met de opdrachtgever door ons aangestuurd op het moment dat dit in het proces wenselijk is.

Voor ons is een goede beheersing van het bouwproces in zowel tijd, geld als techniek erg belangrijk. Een goede samenwerking met opdrachtgever en adviseurs is in dit proces mede bepalend voor het eindproduct. Wij streven daarbij naar een proces waarin iedereen trots kan zijn op het resultaat.