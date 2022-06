Zorgen dat plekken energie creëren. Energie creëer je met mensen. Daarom gaan we in gesprek voordat we ontwerpen. We maken concepten om te doorgronden waarom en voor welke processen de ruimte gebruikt wordt. Met een businesscase kijken we wie en wat van elkaar kunnen van profiteren. Tijdens het ontwerpen onderzoeken we met wat voor een ruimte de juiste energie ontstaat? Omdat we architecten en conceptontwikkelaars zijn kunnen we altijd schakelen tussen concept, businesscase en ontwerp.