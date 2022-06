QAN Architectuur is een architectenbureau in Nijmegen. Het verzorgt de planvorming, organisatie en realisatie van duurzame nieuwbouw-, verbouw- en renovatieprojecten voor zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers. Architect Riemer Kuiper werkt zelfstandig en in samenwerking met deskundige partners in ontwerpende, adviserende en uitvoerende disciplines. Wij delen onze kennis en ervaring, en ontwerpen en bouwen samen.