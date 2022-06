Robert Sikkens Architect is gespecialiseerd in verbouw. Voor mij is niets zo leuk als een bestaande woning te transformeren tot een geheel vernieuwde leefomgeving. Vaak is er met weinig al veel te bereiken. Mijn uitdaging is om in harmonie met bestaande bouw een eigentijdse ingreep te doen. Door goed te luisteren naar een opdrachtgever kan ik de wens van de opdrachtgever vertalen in architectuur. Vaak worden de verwachtingen van de opdrachtgever overtroffen.

Een goed ontwerp is voor mij helder en ongecompliceerd, dit leidt tot een overzichtelijke constructie en een goed lopend bouwproces wat uiteindelijk ook leidt tot minder kosten en meer tevredenheid.( Dit wil niet zeggen dat de vormgeving ook eenvoudig dient te zijn). Het resultaat is mooier en zal de waarde van de woning doen toenemen.

Bent u geïnteresseerd in het ENERGIENEUTRAAL of 0-op-de-meter maken van uw woning dat kan dit al snel KOSTENNEUTRAAL. Als u benieuwd bent of dat ook voor uw woning geldt neem dan contact op voor een Quick-Scan.