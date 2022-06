Bij Triple Pink ontwerpen we accessoires die we zelf graag dragen. Door op deze manier dicht bij onszelf te blijven, ontstaat er een tijdloze mix van functionaliteit en attitude. Triple Pink is minimalistisch, maar compleet. Tijdloos, stijlvol en duurzaam.

Triple Pink is een accessoire label opgericht in Haarlem en staat voor elegantie in het dagelijks leven. Wij zijn ons bewust van de kracht van een mooie tas, en daarom worden al onze producten ontworpen met veel liefde en aandacht voor details. Dezelfde liefde en aandacht zijn van toepassing op alle aspecten binnen ons bedrijf. Zo werken wij alleen samen met geselecteerde leveranciers die aan onze waarden en normen te voldoen.