Kiem - puur design met een wereldse kijk op allerdaagse producten.

Kiem is een Nederlands label dat je uitdaagt tot dromen. Dromen naar verre bestemmingen, dromen naar een andere omgeving.

Kiem staat voor: grafisch & fris, puur & natuurlijk, vakmanschap & openheid.

De producten van kiem worden met uiterste zorgvuldigheid gemaakt door echte vakmensen. Vakmensen van over de hele wereld die werken met een passie voor het materiaal. Hierdoor ontstaan pure vormen en eerlijke producten. Daarbij kijkt kiem hoe een product zo 'eerlijk' mogelijk kan worden geproduceerd en verpakt. Zo ontwikkelde kiem bijvoorbeeld de manier om de theedoeken uit de Traveler serie een 'groene' verpakking te geven door ze in 100 % ecologisch katoenen etuitjes te sluiten. Bovendien sluit dit weer perfect aan bij het thema Traveler...Kiem werd opgericht in 2013 door Bart Hulshof & Rieneke de Jong. Een stel dat er van geniet om de hele wereld te ontdekken. Net als hun Hollandse voorvaderen deden met hun wereldreizen. Ze fantaseren over welke plekken er nog bezocht kunnen worden. Maar daarbij staan ze ook stil bij de kleine, mooie details die het dagelijks leven te bieden heeft.