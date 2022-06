JMW architecten is een innovatief architectenbureau dat zich kenmerkt door een moderne en realistische stijl van ontwerpen met een strakke detaillering en uitgesproken materiaalkeuze.

De oprichting van JMW architecten is voortgekomen uit het winnen van een prijsvraag in 1999 uitgeschreven door BNA Midden-Brabant.

De orderportefeuille is heel divers; o.a. verbouwingen van woonhuizen, ontwerpen van (vrijstaande) woningen en villa’s in binnen- en buitenland, projectmatige woningbouw, multifunctionele accommodaties, cultuurcluster, ombouw van zeecontainers naar studentenhuisvesting, sportaccommodaties, vakantiewoningen, stedenbouwkundige visies en utiliteitsbouw.

JMW architects is a Dutch innovative architectural office with a modern and realistic style of designing.

It has started the career after winning an architectural competition in 1999. A competition organized by the local Union of Architects (BNA Midden-Brabant).

JMW architects is working at different scales and commissions; private residences, social and commercial housing, multifunctional buildings, culture, student housing, sport facilities, vacation home, urban design and commercial buildings.