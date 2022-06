Atelier ARI is een Rotterdams ontwerpbureau, opgericht in de zomer van 2014 door Paul van den Berg en Joyce de Grauw. Vanuit een 19e eeuws schoolgebouw ontwerpen en experimenteren ze met een hands-on aanpak. Ze zijn constant op zoek naar verassende combinaties en toevoegingen aan het bestaande om iets bijzonders te creëren.Hoewel opgeleid als architecten bewegen ze zich op een breed gebied van ruimtelijk ontwerp, waaronder publieke kunstinstallaties, meubelontwerp, interieur en architectuur. Het werk van ARI wordt gekarakteriseerd door helder georganiseerde ontwerpen, voorzien van een ‘twist’ en veel liefde voor vakmanschap en esthetiek.

Atelier ARI is a Rotterdam based design office, founded in the summer of 2014. From out of a 19th century school building we design and experiment with a hands-on approach. We are constantly looking for surprising combinations and additions to the existing in order to create something special. Although trained as architects we operate in a wide range of spatial design, including public art installations, furniture design, interiors and architecture. The work of ARI is characterised by clearly organised design, always combined with a twist and much love for craftsmanship and aesthetics.