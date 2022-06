Als het met architectuur en interieur te maken heeft, dan is

de inspiratie op dat gebied vrijwel eindeloos. Van heel erg oud tot heel erg nieuw en van schitterend klassiek tot inspirerend modern: elk huis heeft zijn eigen charme, stijl en sfeer.

Voor mij als cultuurhistoricus, met specifieke interesse in erfgoed en monumenten, zijn zowel oude als nieuwe huizen elke keer weer inspirerend om voor een breed publiek toegankelijk te maken. De grote diversiteit aan woningen in binnen- en buitenland die je bij homify kunt vinden, zorgt dat er voor elke smaak en bovendien voor elk budget iets leuks te vinden is.

Graag neem ik je als bezoeker van homify mee naar de mooiste projecten. Laat die inspiratie maar lekker komen en het komt met jouw huis ook dik in orde!