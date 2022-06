JEURSEN is opgericht door twee broers met een passie voor het bedenken, ontwerpen en maken van originele en eigentijdse design meubels, accessoires, lampen en interieurs. JEURSEN maakt gebruik van allerlei uiteenlopende materialen en technieken en probeert deze op vernieuwende manieren toe te passen om zo tot originele en eigentijdse ontwerpen te komen.

JEURSEN was established by two brothers with a passion for the conceptualisation, the design and the creation of original and contemporary furniture, accessories, lamps and interiors. JEURSEN uses a diverse range of materials and techniques and experiments with these in innovative ways to create products that are original and unique.