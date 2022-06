Fabrikoos gelooft in een renaissance van de Europese Maakindustrie; als hoogwaardig alternatief voor de gangbare massaproductie. Daarom gebruiken wij state-of-the-art Digitale Productie; met een flinke dosis Hollands Vakmanschap. Om hoogwaardig design volledig op maat te maken; gewoon binnen een paar dagen thuisbezorgd. Alles is vervaardigd uit de meest duurzame materialen, zoals bijvoorbeeld platen van 100% geperste landbouwoverschotten. Zo draagt Fabrikoos haar steentje bij aan een duurzame toekomst en de circulaire economie. Dankzij dit nieuwe Digitale Ambacht, waarbij de meubels met een precisie van 0.1mm geproduceerd worden, passen alle meubels zonder lijm en schroeven ‘friction-fit’ in elkaar. Op deze manier kunnen ze na hun leven zo terug de natuur in!