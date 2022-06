Hout van Hout is al generaties een gespecialiseerd en ambachtelijk parketbedrijf. Als derde generatie terug te leiden is naar 1897. U ziet bij ons naast de ambachtelijke parket vloeren, alleen maar kwalitatief hoogwaardige fabrikanten.

Next level noemen veel vertegenwoordigers, vrienden en klanten ons bedrijf.

In ons atelier hebben we diverse samples reeds voor u uitgeselecteerd om zo dwaling te voorkomen.

Wij hebben geen geheimen en wij hebben geen concurrenten. Wij zijn mijn partner en ik, wij delen kennis, wij hebben collega's. Want wij zijn HOUT VAN HOUT.

Ons overzichtelijk ingerichte atelier is 7 dagen per week op afspraak geopend. Uw parketvloer en enthousiasme is ons visite kaartje.

HOUT VAN HOUT voert de volgende merken; HABO - Albers Parket – Bauwerk parket – Grigio - Lieverdink Parket – Royal Dutch Floor - Segno - Tarkett