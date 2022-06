Cools is met haar team van 30 stoffeerders volledig gespecialiseerd in high-end stoffering binnen het hogere interieursegment. Van oorsprong een autobeklederij, welke in de afgelopen 40 jaar uitgegroeid is tot een onafhankelijke sterke speler in de interieurbranche. Vooraanstaande interieurarchitecten en jachtwerven die schepen bouwen >30 meter, behoren tot onze klantenkring. Daarnaast sinds jaren preferred supplier van de automerken Mercedes-Benz en BMW. Daarvoor ontwikkelen en produceren we de lederen auto interieurs.