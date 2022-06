Een eigen woning bouwen is een unieke kans die niet voor iedereen is weggelegd. U heeft de mogelijkheid om uw persoonlijke wensen te vertalen naar een maatpak. Niet een maatpak voor één seizoen, maar voor meerdere jaren. Het moet je passen en aanpasbaar zijn bij veranderingen in uw leven. Loko architecten houdt u graag de spiegel voor en gaat samen met u op zoek naar de juiste pasvorm. Hierbij staat altijd de gebruiker en de locatie [loko] centraal.

Loko architecten is in 2008 opgericht door architect Ab Hans (Zelhem 1972). Het bureau kende een mooie start door naast particuliere opdrachten 3 design + construct prijsvragen op rij te winnen. Gevolg van deze hattrick waren de 105 woningen in Doesburg, 74 woningen in Malden en 21 woningen in Beek (gem. Montferland). In de daarop volgende jaren wordt met succes op regelmatige basis aan dit soort competities deelgenomen. De soepele, pragmatische manier van samenwerken met de diverse betrokken partijen is daarbij kenmerkend voor de werkwijze van Ab.