Ben je op zoek naar Industriele meubelen zoals bijvoorbeeld een prachtige boomstamtafel, industriele tafel of een ronde tafel dan zoek niet verder want a1-Tafel heeft vast wat je zoekt en zoniet dan bel of mail je wens en wij gaan ermee aan de slag.Ook voor buiten hebben wij een ruime keuze aan tuinmeubelen, wat te denken van een hippe en praktische tuinbank of een bartafel industrieel afgewerkt, deze kan overigens ook prima in de woonkamer staan. Voor elk tuinmeubel hebben we een ruime keuze. A1-tafel heeft een ruime keuze in stalen onderstellen en ook in houten eiken onderstellen en eiken tafels is veel mogelijk. Voor een stoere tafel kun je denken aan bijvoorbeeld een eiken tafel of ovale tafel afgewerkt in traditioneel gerookt met een stalen U of X frame. Of wil je een robuuste eettafel dan kun je denken aan een industriele eettafel met een dubbele X poot. Om het geheel compleet te maken mag een stoere tafel of industriele salontafel niet ontbreken in je industrieel interieur.