Kris van Veen is fotografisch kunstenaar. De foto's zijn niet het eindresultaat maar de bouwstenen van het kunstwerk. In een collage ontstaat een spannend beeld met meerdere zichtpunt of beweging. Door de sculpturale techniek kan het beeld niet in 1 oogopslag worden opgenomen. Het beeld daagt de kijker hiermee uit tot een intensieve manier van kijken.