Duurzaam. Levendig. Hedendaags. Drie begrippen die onlosmakelijk verbonden zijn met RHAW architecture. Dit architectenbureau, dat grote waarde hecht aan duurzaamheid en de lange termijn belangen van de aarde en haar bewoners, is al jaar en dag een gekend begrip in Utrecht en ver daarbuiten. Zij bieden natuurlijke architectuur aan waarbij zowel de wensen van de bewoners en respect voor de natuur centraal staan. Dankzij hun wonderbaarlijke en duurzame ontwerpen, kunnen ze naar eigen zeggen ‘de wereld mooier, duurzamer en leefbaarder maken’.





Duurzaamheid ten top

Om hun duurzaamheid nog meer kracht bij te zetten, zullen al hun karaktervolle gebouwen en hedendaagse creaties volledig gebouwd worden met levendige en onderhoudsvrije materialen die op een enorm prachtige manier de tand des tijd zullen doorstaan. Daarom werkt RHAW architecture meestal met duurzaam hout, natuursteen en glas (voor licht en uitzicht).





Professionele bijstand gedurende het hele proces

RHAW architecture zal je niet alleen bijstaan bij het ontwerpen van het bouwplan maar begeleiden je ook doorheen het gehele bouwproces en verlenen je ook advies. Van de eerste schets tot en met de onthulling van het nieuwe gebouw en zowel op vlak van de buitenkant als op vlak van de inrichting. Je kan niet alleen ontdekken hoe je woonst er zal uitzien dankzij de nauwkeurig opgestelde plannen maar ook dankzij de 3D creatie. Deze maquette geeft je een perfect beeld van het gebouw en je kan direct ontdekken of het zal voldoen aan al je voorwaarden en wensen. Pas wanneer je 100% tevreden bent met het ontwerp, zullen de werken van start gaan. Als je bij RHAW aanklopt, kan je dus niet alleen rekenen op enorm artistieke, professionele en flexibele ontwerpers maar ook op doorgewinterde architecten met jarenlange creatieve ervaringen achter de kiezen. Ze staan voor je klaar bij complete nieuwbouw van duurzame woonhuizen, complete verbouw en herbestemming van oude woonhuizen en monumentale panden en ook nieuwbouw en verbouw van gebouwen zoals kantoren en appartementencomplexen.





Een topbedrijf dat hoogstaande project levert

Als je beroep doet op RHAW, dan kan je er zeker van zijn dat je met een topbedrijf gaat samenwerken. Hun project ‘Hof van Cartesius’ werd namelijk genomineerd voor de prestigieuze Rietveldprijs. Het architectenbureau haalde deze nominatie binnen omwille van de kwaliteit van het project en de bijdrage die het levert aan de beleving en bruikbaarheid van de stad. Het hof van Cartesius is namelijk een bedrijvendorp in Utrecht voor circulaire ondernemers wat voor 90% gebouwd is van circulaire materialen. Dit bedrijvendorp is een van de vele toekomstplannen van RHAW architecture. Zij zullen namelijk nog meer duurzame en circulaire woonhuizen en gebouwen creëren en daarmee de verscheidene belangrijke conversaties rondom een mooiere en duurzame wereld op gang trekken.





Natuurlijk is het ‘Hof van Cartesius’ niet het enige merkwaardig ontwerp van RHAW architecture. Het Utrechtse bedrijf waagde zich namelijk ook al aan andere creaties zoals het trainspot woonwerkgebouw, waarbij de optimalisatie van woon-werkomgeving centraal stond en er gebruik gemaakt werd van stenen (bedrijfspand) en hout (woonhuis) om een perfect onderscheid te maken tussen werkruimte en woonomgeving , en Blauwkapel forthuis, waarbij soberheid, moderniteit, openheid en het familiale gevoel prachtig gecreëerd werden door hout, glas en een wondermooie vijver. Ze waren ook de architecten die deze prachtige villa in Sint Oedenrode omtoverden tot een iconisch landhuis waarbij verschillende ideeën gecombineerd werden. Zo kozen ze voor de puurheid van de Katsura Imperial Villa en de Hollywood-achtige vibe van het West Coast Modernism.





Leg je ontwerp in betrouwbare handen

RHAW architecture is een erkend BNA bureau waardoor je er dus ook zeker van bent dat alles op een betrouwbare en veilige manier zal gebeuren en dat alle leveringen geschieden overeenkomstig de voorwaarden van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) Architectenregister 1080815017 en KvK 58547495. Aarzel dus niet om RHAW architecture te contacteren via +31-302940349 of om eens langs te gaan op hun kantoor dat gelegen is in de Europalaan 2-b, 3526 KS Utrecht.