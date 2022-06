Strategie in vorm en functie is het fundament onder onze aanpak en gebouwen. Daarin is elke opdracht uniek en gaan wij elke uitdaging aan. Wij zijn teamplayers, want nieuw- of verbouw is altijd het resultaat van een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen. Of het nu gaat om een basic woning of een luxe villa, om sport- wellnesscomplexen of de niche van duurzame zorg- en BD-boerderijen, onze ontwerpen zijn altijd onderscheidend en gaan uit van de gebruikers – een natuurlijke en logische synergie van vorm en functie.

Al onze projecten worden uitgewerkt in (3D) BIM, zodat ik elk stadium van het traject de consequenties van de gemaakte keuzes inzichtelijk zijn.