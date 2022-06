Stripesarchitects is een bureau voor architectuur, kennis en advies dat uitstekend in staat is de vraag van de opdrachtgever en de behoeften van de gebruikers te vertalen in een ontwerp, binnen de gestelde randvoorwaarden en beschikbare middelen.

Door nauwe samenwerking met de opdrachtgever en een hands-on aanpak realiseren wij een voor de doelgroep gewenste en voor de omgeving gepaste realiseerbare architectuur.

In een blog schrijft Merel Pit, vakredacteur bij ‘de Architect’ over onze zorgprojecten: “De projecten van stripesarchitects zijn kleinschalig en gemoedelijk, zeker in vergelijking met de relatief grote zorgensembles die op dit moment de trend lijken te zijn. Stripesarchitects is erin geslaagd ontwerpen te realiseren die aansluiten bij de belevingswereld van de te huisvesten doelgroep en hen wordt daarmee een kans geboden een zinvol bestaan op te bouwen.”

Bij ons kunt u terecht voor de gebruikelijke architectenwerkzaamheden of adviezen, maar ook voor ‘total engineering’ tot zelfs ‘design and build’. Door onze brede kennis en ervaring en door verschillende samenwerkingen zijn wij in staat onze opdrachtgevers snel en adequaat te helpen met hun vraagstukken. Dit alles in een helder en transparant proces.

Wij zijn onder andere gespecialiseerd in duurzaamheid (BREEAM, Passief Bouwen e.d.) en hoe dat verstandig kan worden toegepast.

Wij werken met een BIM werkmethodiek hetgeen voor de opdrachtgever grote voordelen kan bieden in de ontwerpfase (snel ruimtelijk inzicht en de kans om daar op te sturen), de bouwfase (o.a. besparing faalkosten) en de beheerfase (o.a. meerjarenonderhoudsplannen).