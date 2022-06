(Elke vorm van) architectuur wordt technisch geconstrueerd.

Elke technische constructie van een gebouw/bouwwerk is bepalend voor de architectuur.

Bij elk bouwplan is het één (architectuur) zeer nauw verweven met het ander (techniek, constructie). Om het maximale uit elk plan te kunnen halen, is het van het grootste belang dat elk aspect van het bouwvoorbereidings- en bouwbegeleidingsproces beheerst kan worden. Alleen dan kunnen hoogwaardig vormgegeven projecten daadwerkelijk even hoogwaardig, en binnen budget en planning, gerealiseerd worden. FWP Architectuur is derhalve één bureau met twee vakmensen aan het roer: een architect (Frans Wijnen) voor ontwerp en technische uitwerking, een projectmanager (Wim Palmen) voor technische uitwerking en bouwmanagement. Doordat elke opdracht, van kleinschalig tot (middel)groot, met deze twee-eenheid doorlopen wordt, kan elke klant op een slagvaardige, vakkundige en een betaalbare dienst rekenen.