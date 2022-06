Jo Janssen Architecten, Maastricht zijn sinds hun ontstaan in 1990 bezig met zowel utiliteitsbouw als woningbouw. Het werk van Jo Janssen Architecten is veelvuldig internationaal gepubliceerd en gehonoreerd met diverse nominaties/prijzen. Zo werd het project Treebeek recent nog genomineerd voor de Abe Bonnema Architectuurprijs 2015. Het sociale woningbouwproject was hiermee één van de 5 beste gerealiseerde projecten in Nederland tussen 2013-2015 en mocht zich plaatsen tussen prestigieuze musea en utiliteitsgebouwen. Daarnaast werd het plan opgenomen in het nai010 jaarboek Architectuur in Nederland 2013-2014. Het bureau heeft expertise met het ontwerpen en bouwen van complexe projecten waarbij meervoudig gebruik centraal staat. Daarnaast zijn de ontwerpen/gebouwen van Jo Janssen Architecten complementair aan hun stedelijke- en/of landschappelijke context, aan hetgeen voorhanden is, zonder te reproduceren. Uitgangspunt is telkens om alles als een uitdaging te benaderen en niet als een probleem. Vanuit deze benaderingswijze zijn we op zoek naar het DNA van de plek en het programma, waardoor de authenticiteit van de plek door de ingreep wordt versterkt en aangevuld. De oplossing genereert op deze wijze een ‘nieuwe monumentaliteit’ voor de locatie en haar toekomst. Duurzaam bouwen is vanuit deze verbondenheid tussen plek, gebouw en gebruiker een vanzelfsprekendheid. Onze visie t.a.v. duurzaamheid vindt haar wortels in het denken vanuit een lange levens’duur’ en wat betreft gebouwinstallaties in het zogenaamde ‘low tech’ principe: de gebruiker moet het heel eenvoudig kunnen begrijpen en gebruiken.